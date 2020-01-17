Филипп: складывается ощущение, что в России хоккей любят больше, чем футбол

Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал о сильных и слабых сторонах Российской Премьер-Лиги.
«Сильная — плотность в таблице. Многие клубы могут навязать борьбу и претендовать на высокие места, показывают качественный футбол. «Ростов» в минувшем сезоне не попал в еврокубки, а сейчас выглядит очень здорово: мощно прессингуют, быстро играют вперёд.
Что касается недостатков, то хотелось бы повышения общего уровня футбола и большего заполнения трибун. В нынешнем сезоне Россия потеряла одну строчку в рейтинге УЕФА, все клубы уже вылетели из еврокубков. Это не может радовать, надо прибавлять.
Что касается болельщиков, то у меня складывается ощущение, что в вашей стране больше любят хоккей, чем футбол. Здесь и клубам, наверное, стоит поразмыслить, чем ещё можно завлечь зрителей на трибуны. Качество футбола — понятно, но стоит, наверное, подумать и о создании праздника вокруг: различных розыгрышах, лотереях, акциях и мероприятиях для взрослых и детей. Как это делает «Динамо».
Я не спорю, хоккей тоже интересен, но футбол — вид спорта номер один во всём мире, хотелось бы, чтобы в России к нему больше людей поворачивалось лицом. Печально, когда шикарный стадион Саранске практически пуст», — приводит слова Филиппа «Спорт-экспресс».
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