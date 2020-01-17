Черчесов: продление контракта до декабря 2022 года — технический момент

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о продлении контракта с Российским футбольным союзом.



«После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года. Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз чемпионат мира пройдёт в декабре и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того. Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче — качественной подготовке к чемпионату Европы и выступлении сборной на этом крупном и очень важном турнире», — приводит слова Черчесова ТАСС.



Черчесов занимает пост главного тренера национальной команды России с 2016 года. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В прошлом году команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, где в группе В сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

РФС согласовал продление контракта с Черчесовым до зимы 2022 года