Рейна: перешёл в «Милан», потому что Доннарумма собирался уходить

Вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна рассказал, что решение перейти в итальянский «Милан» было связано с потенциальным уходом голкипера клуба Джанлуиджи Доннаруммы.
Напомним, бирмингемский клуб арендовал Рейну до окончания нынешнего сезона. В составе «Виллы» испанец заменит Тома Хитона, который выбыл из строя из-за травмы.
«Я подписал контракт с «Миланом» полтора года назад. Тогда ситуация заключалась в том, что Доннарумма собирался уйти, но в итоге остался. Вот почему я попытался сделать всё возможное, чтобы играть и помочь развиться «Милану». Это клуб, который находится сейчас не в лучшем положении, но уверен, что он вернётся на былые позиции», — приводит слова Рейны Оnda Cero.
37-летний Рейна в нынешнем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Италии и пропустил один гол. Контракт игрока с миланским клубом действует до лета 2020 года. Ранее он выступал за «Барселону», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи» и «Баварию».
- 17 января 2020
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