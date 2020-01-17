Магуайр назначен капитаном «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер на сегодняшней пресс-конференции объявил о назначении защитника Гарри Магуайра капитаном команды, сообщает Squawka в «Твиттере».



Предыдущим обладателем капитанской повязки в английском клубе был защитник Эшли Янг, который, по информации СМИ, должен в ближайшее время перейти в миланский «Интер».



Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестер Сити» летом прошлого года. Сумма трансфера составила € 87 млн, что позволило Гарри стать самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее он выступал за «Шеффилд Юнайтед», «Уиган» и «Халл Сити».



В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 1 результативной передачей и получил 2 жёлтые карточки.

«Интер» договорился о приобретении Янга у «Манчестер Юнайтед» за € 1,5 млн