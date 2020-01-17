Новый тренер «Барселоны» Сетьен устроил дружеский ужин для команды

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен организовал ужин для игроков команды и персонала, сообщает Catalunya Radio.
По информации источника, инициатива исходила от самого испанского специалиста, который считает, что это поможет команде сплотиться ещё больше и тесные контакты игроков и персонала помогут в достижении общих целей клуба.
Перед этой встречей Сетьен провёл тренировку за закрытыми дверями. Также тренер хорошо общался с нападающим команды Лионелем Месси, и все футболисты находились в преподнятом настроении. На ужине отсутствовали только двое игроков: Луис Суарес, который недавно перенёс операцию на колене, и Усман Дембеле, находящийся в Катаре, где восстанавливается после травмы.
«Барселона», набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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