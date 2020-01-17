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«Появится возможность «торговать» играми». Федун выступил против расширения РПЛ

«Появится возможность «торговать» играми». Федун в
«Появится возможность «торговать» играми». Федун выступил против расширения РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выступил против возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 клубов и объяснил свою позицию.

«Знаете, что лига провела исследование, выявив наиболее правильные меры по увеличению доходов клубов. Самым плохим результатом было увеличение до 18 команд. Поскольку в этом случае количество игр с низким доходом увеличивается на четыре, а не сокращается. Никакого экономического смысла, кроме негативного, в этом решении нет.

У руководителей многих команд появится возможность «торговать» играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад. Моё отношение – крайне негативное. Можно было ввести плей-офф, как это работает во многих чемпионатах. Привлекательность таких игр дала бы клубам возможность генерировать новые доходы. Только несколько клубов зависят от доходов и являются частными, остальным это не интересно», — цитирует Федуна «Р-Спорт».

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