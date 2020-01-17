«Появится возможность «торговать» играми». Федун выступил против расширения РПЛ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выступил против возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 клубов и объяснил свою позицию.
«Знаете, что лига провела исследование, выявив наиболее правильные меры по увеличению доходов клубов. Самым плохим результатом было увеличение до 18 команд. Поскольку в этом случае количество игр с низким доходом увеличивается на четыре, а не сокращается. Никакого экономического смысла, кроме негативного, в этом решении нет.
У руководителей многих команд появится возможность «торговать» играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад. Моё отношение – крайне негативное. Можно было ввести плей-офф, как это работает во многих чемпионатах. Привлекательность таких игр дала бы клубам возможность генерировать новые доходы. Только несколько клубов зависят от доходов и являются частными, остальным это не интересно», — цитирует Федуна «Р-Спорт».
- 17 января 2020
-
14:21
-
14:19
-
13:59
-
13:54
-
13:36
-
13:26
-
13:11
-
12:55
-
12:40
-
12:23
-
12:21
-
12:15
-
12:04
-
11:51
-
11:44
-
11:05
-
11:05
-
10:47
-
10:42
-
10:27
-
10:24
-
10:04
-
09:57
-
09:39
-
09:33
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
03:47
-
03:11
-
02:56
-
02:34
-
02:08