Главный тренер «Спортинга»: Фернандеш не стоит тех денег, которые за него просят

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Силаш поделился мнением о полузащитнике команды Бруну Фернандеше.

«Бруну — необыкновенный игрок, лучший в чемпионате и самый ценный. Таким он был и в прошлом сезоне. Я слышал, как кто-то сказал, что он не стоит тех денег, о которых говорят. И это правда, он стоит намного больше.



Помимо игры в атаке он жертвует собой ради защиты. Фернандеш — лучший и самый ценный. Когда у нас есть такой игрок, это нормально, что другие клубы проявляют к нему интерес и хотят приобрести его», — приводит слова Силаша AS.

Ранее появилась информация, что португалец уже согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед» и присоединится к английскому клубу после матча «Спортинга» с «Бенфикой», который состоится сегодня, 17 января.