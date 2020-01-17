Главный тренер «Спортинга»: Фернандеш не стоит тех денег, которые за него просят

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Силаш поделился мнением о полузащитнике команды Бруну Фернандеше.
«Бруну — необыкновенный игрок, лучший в чемпионате и самый ценный. Таким он был и в прошлом сезоне. Я слышал, как кто-то сказал, что он не стоит тех денег, о которых говорят. И это правда, он стоит намного больше.
Помимо игры в атаке он жертвует собой ради защиты. Фернандеш — лучший и самый ценный. Когда у нас есть такой игрок, это нормально, что другие клубы проявляют к нему интерес и хотят приобрести его», — приводит слова Силаша AS.
Ранее появилась информация, что португалец уже согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед» и присоединится к английскому клубу после матча «Спортинга» с «Бенфикой», который состоится сегодня, 17 января.
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