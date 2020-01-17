«Аталанта» выкупила Сапату у «Сампдории». В прошлом сезоне Серии А он забил больше Роналду

«Аталанта» на своём официальном сайте объявила о выкупе у «Сампдории» нападающего Дувана Сапаты, ранее выступавшего за клуб на правах аренды. Условия сделки не разглашаются.
«Я очень счастлив. В первую очередь хочу поблагодарить «Аталанту» за очередную демонстрацию веры в меня. В Бергамо меня замечательно приняли с первого дня. Мы строим что-то очень важное и вместе можем получать от этого удовольствие», — сказал Сапата.
Сапата выступает за «Аталанту» с 2018 года. Ранее колумбиец защищал цвета «Наполи» и «Удинезе», а до переезда в Италию играл за «Америку» и «Эстудиантес». В сборную Колумбии вызывается с 2017 года.
В прошлом сезоне Дуван с 23 голами в активе занял второе место в списке лучших бомбардиров итальянской Серии А, оказавшись выше таких игроков, как Криштиану Роналду, Дрис Мертенс и Чиро Иммобиле и уступив лишь Фабио Квальярелле. В нынешнем сезоне 28-летний форвард отметился 6 мячами и 2 результативными передачами в 9 матчах первенства.
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