Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аталанта» выкупила Сапату у «Сампдории». В прошлом сезоне Серии А он забил больше Роналду

«Аталанта» выкупила Сапату у «Сампдории». В прошлом сезоне Серии А он забил больше Роналду
Футбол / Италия 0

«Аталанта» на своём официальном сайте объявила о выкупе у «Сампдории» нападающего Дувана Сапаты, ранее выступавшего за клуб на правах аренды. Условия сделки не разглашаются.

«Я очень счастлив. В первую очередь хочу поблагодарить «Аталанту» за очередную демонстрацию веры в меня. В Бергамо меня замечательно приняли с первого дня. Мы строим что-то очень важное и вместе можем получать от этого удовольствие», — сказал Сапата.

Сапата выступает за «Аталанту» с 2018 года. Ранее колумбиец защищал цвета «Наполи» и «Удинезе», а до переезда в Италию играл за «Америку» и «Эстудиантес». В сборную Колумбии вызывается с 2017 года.

В прошлом сезоне Дуван с 23 голами в активе занял второе место в списке лучших бомбардиров итальянской Серии А, оказавшись выше таких игроков, как Криштиану Роналду, Дрис Мертенс и Чиро Иммобиле и уступив лишь Фабио Квальярелле. В нынешнем сезоне 28-летний форвард отметился 6 мячами и 2 результативными передачами в 9 матчах первенства.

10 команд-открытий 2019 года в Европе
Огромный текст о командах, которые превзошли ожидания.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020