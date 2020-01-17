Сульшер — об уходе Янга: у него появилась возможность, и мы должны были сказать Эшли «да»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о защитнике команды Эшли Янге.
«Летом Янгу исполняется 35 лет, и если он получил где-то двухлетний контракт, я думаю, он должен был принять его. Мы же не были готовы предложить ему это. Эшли отлично постарался для клуба. Он был капитаном и выигрывал трофеи: чемпионаты, различные кубки.
Мышление Эшли было таково, что он хотел попробовать что-то новое к своим 35 годам. Он проделал фантастическую работу и отлично работал на благо клуба. Я думаю, что переход — возможность для него, и мы должны были сказать ему «да», — цитирует Сульшера официальный сайт английского клуба.
Напомним, миланский «Интер» согласовал трансфер Эшли Янга. Итальянский клуб заплатит «Манчестер Юнайтед» за 34-летнего англичанина € 1,5 млн.
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