Салах: «Ливерпуль» просто хочет выиграть АПЛ. Без поражений или с ними — неважно

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мыслями о возможном завершении сезона английской Премьер-лиги без единого поражения, а также оценил важность предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре, который пройдёт в Ливерпуле 19 января.



«Сейчас всё наше внимание на игре с «Манчестер Юнайтед», мы идём от матча к матчу. Мы не думаем о сезоне без поражений. Если нам это удастся, будет здорово, но мы просто хотим выиграть Премьер-лигу. Это самая важная вещь. Без поражений или с ними – неважно. Мы хотим выиграть титул.



Нам нужно победить «Юнайтед» и продолжить свой путь, по которому мы следуем с начала сезона и с прошлого года. Это тот матч, в котором мы обязаны выиграть. Конечно, мы знаем, что это большой матч для болельщиков, для города и для нас самих», — цитирует Салаха пресс-служба «Ливерпуля».



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