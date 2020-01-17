Наставник «Славии» отказался возглавить «Локомотив»

Главный тренер пражской «Славии» Йиндржих Трпишовски отклонил предложение «Локомотива» возглавить московский клуб, утверждает Idnes.cz.

По информации источника, близкие к руководству люди подтвердили данную информацию и сообщили, что в финансовом плане предложение российского клуба было очень выгодным, но Трпишовски ответил на это отказом и принял решение продолжить работу со «Славией». Также источник заявляет, что наставник команды намерен продлить контракт с чешским клубом.

Йиндржих Трпишовски стал чемпионом страны со «Славией», выиграл два Кубка Чехии и дошёл с клубом до четвертьфинала Лиги Европы.

Московский «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в этом сезоне. Подопечные Юрия Сёмина набрали 34 очка в 19 турах чемпионата России.