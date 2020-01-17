РФС назначил Булыкина офицером по профилактике и борьбе с договорными матчами
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин получил должность в Российском футбольном союзе.
Как сообщает пресс-служба организации, экс-футболист был назначен на пост офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами.
«Российский футбольный союз желает Дмитрию Булыкину успехов в работе в новой должности!» — говорится в сообщении РФС.
Булыкин начинал карьеру игрока в «Локомотиве» в 1995 году, а в 2001 году перешёл в «Динамо». С 2007 по 2013 год экс-форвард выступал в Европе, где защищал цвета «Байера», «Андерлехта», «Фортуны», «АДО Ден Хааг», «Аякса» и «Твенте». Последним клубом Дмитрия стала «Волга», которую он покинул в 2014 году. В 2017 году был назначен советником президента «Локомотива».
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