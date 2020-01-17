«Милан» согласовал с загребским «Динамо» трансфер хавбека Ольмо

Полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sportske Novosti.

Как утверждает источник, «Милан» готов заплатить за полузащитника € 20 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов. Также предусмотрено, что хорватский клуб получит процент в случае будущей продажи игрока. Итальянский клуб предложил игроку пятилетний контракт и годовую зарплату в размере € 2,5 млн.

Ранее была информация, что «Барселона» была ближе всех к трансферу Ольмо и вела переговоры с игроком. Также футболистом интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Даниэль Ольмо является воспитанником «Барселоны», откуда перешёл в «Динамо» в 2015 году, так и не дебютировав за основу сине-гранатовых. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Хорватии, в которых отметился тремя голами. Также на его счету 5 мячей и 3 паса в 11 встречах Лиги чемпионов с учётом квалификационного раунда.