Бауэр: всё, что пишут в Германии о России, — всегда с негативной стороны

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал, как в Германии относятся к России.

«Всё, что пишут в Германии о России, — всегда с негативной стороны. А вообще, новости в основном там идут про Америку. После поражения Германии во Второй мировой войне на страну оказывалось огромное влияние со стороны США — появилось много военных баз, а немецкая экономика стала зависима от этой страны. Не настолько, как от России, у которой по большому счёту есть только бензин и газ.



Например, в Германии популярен мультфильм «Маша и медведь». Но там он называется «Mascha und der Bär» и никто не знает, что он российский. Поймите, Евросоюз сейчас суперзависим от США и просто не может испортить отношения с американцами. До тех пор пока всё идёт хорошо, экономике не наносится никакого вреда», — сказал Бауэр в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Полное интервью с Робертом Бауэром читайте в ближайшее время на «Чемпионате».