Булыкин: многие игроки не подозревают, что ставки запрещены. Нужно донести это до всех
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение в Российский футбольный союз на пост офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами.
«Мне стало интересно поучаствовать в борьбе за чистоту футбола. Переговорил со всеми и получил согласие.
Мыслей о будущей деятельности много. Сейчас буду доносить их до руководства. Будем бороться против договорных матчей, ставок на спорт, особенно среди футболистов и официальных лиц. Ставки запрещены, а многие футболисты даже об этом не подозревают. Нужно донести до всех, что ставки на спорт неприемлемы, как и договорные матчи. Проблемы есть всегда, и они заслуживают большего внимания, чем сейчас», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
РФС назначил Булыкина офицером по профилактике и борьбе с договорными матчами
Читайте также
- 17 января 2020
-
15:50
-
15:38
-
15:30
-
15:09
-
15:06
-
14:56
-
14:54
-
14:41
-
14:30
-
14:21
-
14:19
-
13:59
-
13:54
-
13:36
-
13:26
-
13:11
-
12:55
-
12:40
-
12:23
-
12:21
-
12:15
-
12:04
-
11:51
-
11:44
-
11:05
-
11:05
-
10:47
-
10:42
-
10:27
-
10:24
-
10:04
-
09:57
-
09:39
-
09:33
-
09:00
Партнерский контент