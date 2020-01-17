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Булыкин: многие игроки не подозревают, что ставки запрещены. Нужно донести это до всех

Булыкин: многие игроки не подозревают, что ставки запрещены. Нужно донести это до всех
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение в Российский футбольный союз на пост офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами.

«Мне стало интересно поучаствовать в борьбе за чистоту футбола. Переговорил со всеми и получил согласие.

Мыслей о будущей деятельности много. Сейчас буду доносить их до руководства. Будем бороться против договорных матчей, ставок на спорт, особенно среди футболистов и официальных лиц. Ставки запрещены, а многие футболисты даже об этом не подозревают. Нужно донести до всех, что ставки на спорт неприемлемы, как и договорные матчи. Проблемы есть всегда, и они заслуживают большего внимания, чем сейчас», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

РФС назначил Булыкина офицером по профилактике и борьбе с договорными матчами
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