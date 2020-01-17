Комитет по этике РФС 24 января рассмотрит дело игроков, ставивших на матчи своих команд

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев подтвердил информацию о трёх игроках из Профессиональной футбольной лиги, делавших ставки на матчи своих команд.



«Планируем заседание комитета на следующую пятницу. Пока точно не знаю, что им грозит – всё зависит от нашего разбирательства. Может быть всё что угодно: от замечания до дисквалификации и штрафа», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее «Чемпионат» сообщил о трёх футболистах из ПФЛ, которые были уличены в ставках на матчи своих команд. Ожидается, что все они будут отлучены от футбола.



Также сегодня, 17 января, стало известно, что РФС назначил бывшего нападающего сборной России Дмитрия Булыкина на пост офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами.

Три игрока из ПФЛ уличены в ставках на матчи своих команд