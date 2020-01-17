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Одним из игроков, ставивших на спорт, оказался вратарь «Мордовии» Малолетков

Одним из игроков, ставивших на спорт, оказался вратарь «Мордовии» Малолетков
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Стала известна личность одного из игроков из Профессиональной футбольной лиги, делавших ставки на спорт.

Александр Сахтариди, президент клуба «Машук КМВ», футболисты которого делали ставки, сообщил «Чемпионату», что одним из нарушителей был арендованный игрок «Мордовии», который уже был досрочно возвращён в команду из Саранска.

Единственным футболистом с такой трансферной историей оказался 23-летний вратарь Ярослав Малолетков. В «Машук КМВ» он перешёл летом прошлого года, «Мордовии» принадлежит с лета 2018 года. Ранее голкипер играл за вторую команду «Рубина», «Волгу-Олимпийца» и «Нефтехимик».

Ранее стало известно, что РФС назначил бывшего нападающего сборной России Дмитрия Булыкина на пост офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами.

Комитет по этике РФС 24 января рассмотрит дело игроков, ставивших на матчи своих команд
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