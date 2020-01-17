Директор «Мордовии»: не верится, что Малолетков делал ставки на матчи

Директор «Мордовии» Николай Левин прокомментировал информацию, что голкипер клуба Ярослав Малолетков, является одним из трёх игроков, которые делали ставки на матчи своей команды, выступая за «Машук-КМВ».
«Думаю, что это неправда. Парень вообще другой формации, поехал в «Машук» не для того, чтобы деньги зарабатывать! Ему нужна была игровая практика.
Нет, в клуб не приходило писем о том, что Ярослава вызывают в комитет по этике. Он мне сам сегодня сказал, что его вызывают в РФС и в чём-то подозревают. Дело в том, что Ярославу нужна была практика, он и поехал туда играть. Могу сказать о нём только положительное! Я спросил у него, почему его вызывают в комитет по этике. Он ответил, что подозревается в ставках на матчи. Мне не верится в это! Я не могу сказать про Ярослава ничего плохого: он очень скромный, дисциплинированный, учится в институте.
Поддерживаем ли его в этой ситуации? Ну а как поддерживать? В связи с определёнными трудностями мы хотели его вернуть. Это мы в любом случае сделаем.
Если ему запретят играть в футбол, то мы имеем право уволить игрока. Но я, вообще, не думаю, что это подтвердится. Я услышал эту информацию только сегодня от самого Ярослава», — сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 17 января 2020
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