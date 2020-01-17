«Кёльн» хочет арендовать Хёведеса с опцией выкупа. «Локомотив» настаивает на продаже

«Кёльн» продолжает вести переговоры о приобретении защитника московского «Локомотива» Бенедикта Хёведеса. Немецкий клуб хочет взять в аренду 31-летнего футболиста с опцией выкупа, но «железнодорожники» настаивают на полноценном трансфере, сообщает Express.de.

При этом «Кёльн» хотел бы прописать в договоре, чтобы опцию выкупа можно было активировать, только если команда сохранит прописку в Бундеслиге по итогам нынешнего сезона. В настоящее время красно-белые занимают 15-е место в турнирной таблице немецкого первенства. От зоны прямого вылета их отделяют три очка.

Хёведес перешёл в «Локомотив» из «Шальке-04» летом 2018 года за € 5 млн. Сейчас трансферная стоимость немца оценивается в € 4,5 млн.

В этой кампании Бенедикт принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и провёл 6 встреч в Лиге чемпионов.