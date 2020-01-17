Медведев: Исламхан — лучший игрок Казахстана. Посмотрим, как себя проявит в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию, что полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан будет находиться на просмотре в стане сине-бело-голубых.

«Бауыржан Исламхан будет на сборах с «Зенитом». Это лучший игрок Казахстана, капитан «Кайрата» и сборной, хороший результативный полузащитник. Он у нас на просмотре, посмотрим, как себя проявит», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Исламхан начинал карьеру в 2011 году в составе «Тараза», после чего перебрался в «Кубань». За российский клуб хавбек не провёл ни одного матча, а в 2013 году играл на правах аренды за «Астану». С 2014 года Бауыржан защищал цвета «Кайрата», который покинул в конце прошлого года по истечении контракта. В сборную Казахстана вызывается с 2012 года.

В минувшем розыгрыше казахстанской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 22 матчах, в которых отметился 7 голами (3 – с пенальти) и получил 2 жёлтые карточки.