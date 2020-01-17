Спортивный юрист рассказал, что ждёт футболистов, делавших ставки на матчи своей команды

Спортивный юрист Юрий Зайцев прокомментировал инцидент с участием трёх игроков, которые, выступая за клуб ПФЛ «Машук-КМВ», делали ставки на матчи своей команды.

«Всем футболистам нужно прописать жирным шрифтом — ставки на футбол делать нельзя. Это прописано в регламенте, а он обязателен для всех: и игроков, и тренеров, и работников федераций. Это касается ставок на любые лиги, ведь у футболистов могут быть друзья в разных клубах. На другие виды спорта этот запрет не распространяется. А самое страшное, что может сделать футболист, — поставить на матч своей команды.

Последствия будут определяться степенью вины. Такие нарушения рассматриваются комитетом РФС по этике. А регламент составлен таким образом, что конкретных санкций для каждого нарушения нет. У комитета есть список санкций, они могут сами выбрать подходящую. Вариантов много: предупреждение, штраф, дисквалификация, вплоть до пожизненной. Условно, если футболист делал ставки на чужие команды, а в этих матчах не было никаких странностей, то санкции могут быть незначительными. Конечно, если выяснится, что игроки обладали какой-то информацией и делали ставки на матчи осознанно, то наказание будет серьёзным. Вплоть до дисквалификации. Не думаю, что пожизненной, но на пару лет — точно», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.