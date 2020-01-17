Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан прибыл на просмотр в «Зенит», сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
«Бауыржан Исламхан прибыл на тренировочные сборы в Катаре. Полузащитник национальной сборной Казахстана будет находиться в расположении «Зенита» на просмотре», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».
Исламхан начинал карьеру в 2011 году в составе «Тараза», после чего перебрался в «Кубань». За российский клуб хавбек не провёл ни одного матча, а в 2013 году играл на правах аренды за «Астану». С 2014 года Бауыржан защищал цвета «Кайрата», который покинул в конце прошлого года по истечении контракта. В сборную Казахстана вызывается с 2012 года.
В минувшем розыгрыше казахстанской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 22 матчах, в которых отметился 7 голами (3 – с пенальти) и получил 2 жёлтые карточки.
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