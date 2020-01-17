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Моуринью заявил, что «Интер» ещё не делал предложений «Тоттенхэму» о приобретении Эриксена

Моуринью заявил, что «Интер» ещё не делал предложений «Тоттенхэму» о приобретении Эриксена
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с полузащитником команды Кристианом Эриксеном, которым интересуется миланский «Интер».

«Новости об Эриксене? Вам нужно спросить об этом его агента и «Интер», потому что они знают больше, чем я. Если они уверены, то только потому, что они готовы сделать нам предложение. Но пока этого не произошло.

Меня удивляет, что люди говорят об этой ситуации. На поле Кристиан старается изо всех сил. Это нормально, что до 31 января он будет не всегда сконцентрирован.

Я до сих пор не понимаю весь этот оптимизм. Уже несколько матчей люди говорят, что Эриксен проводит свою последнюю встречу за «Тоттенхэм». Завтра он будет играть», — приводит слова Моуринью Goal.

«Интер» готов предложить «Тоттенхэму» € 15 млн за Эриксена
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