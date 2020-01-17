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Шкурин определился с игровым номером в ЦСКА

Шкурин определился с игровым номером в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Новичок московского ЦСКА Илья Шкурин определился с игровым номером, сообщает официальный сайт «армейцев».

«Илья Шкурин взял номер «11», который стал вакантным после ухода бразильца Лукаса Сантоса, чьё арендное соглашение истекло в декабре. Ранее под этим номером в новейшей истории клуба также выступали Сергей Филиппенков, Спартак Гогниев, Вагнер Лав, Павел Мамаев, Марк Гонсалес, Алексей Ионов, Кирилл Панченко, Витиньо и Абель Эрнандес», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.

ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах «армейцы» одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате».

Шкурин поделился впечатлениями от первого дня на сборах в составе ЦСКА
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