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«Локомотив» интересуется полузащитником «Бешикташа» Ленсом

«Локомотив» интересуется полузащитником «Бешикташа» Ленсом
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника «Бешикташа» Джермейна Ленса. 32-летний футболист не хочет покидать команду, однако руководство чёрно-белых намерено его переубедить, сообщает Fotomac.

Ленс выступает за «Бешикташ» с лета 2018 года. Ранее нидерландец защищал цвета «Фенербахче», «Сандерленда», киевского «Динамо», ПСВ, НЕКа и АЗ. Контракт хавбека с клубом из Стамбула рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Джермейн отдал 2 результативные передачи в 10 матчах турецкой Суперлиги. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 2 млн.

После 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе «железнодорожников» 34 очка.

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