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Гендиректор «Ахмата»: Визеу почти перешёл в один из топ-клубов Бразилии, но выбрал нас

Гендиректор «Ахмата»: Визеу почти перешёл в один из топ-клубов Бразилии, но выбрал нас
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о приобретении нападающего Фелипе Визеу у «Удинезе».

«Между клубами у нас договорённость — не участвовать в аукционах. Всё то, что писали про Фелипе Визеу и ЦСКА, нужно спрашивать у тех, кто это писал. Про интересы ЦСКА и других клубов нам ничего не известно.

Визеу уже почти подписал контракт с одним из бразильских топ-клубов. А когда появился «Ахмат», он изъявил желание перейти к нам, он выбрал нас. Футболист ещё не реализовал себя, мы в него верим. Один из наших тренеров встретился с Визеу. К тому же Фелипе дружит с Раванелли — игроком нашей команды», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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