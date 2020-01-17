Гендиректор «Ахмата»: Визеу почти перешёл в один из топ-клубов Бразилии, но выбрал нас
Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о приобретении нападающего Фелипе Визеу у «Удинезе».
«Между клубами у нас договорённость — не участвовать в аукционах. Всё то, что писали про Фелипе Визеу и ЦСКА, нужно спрашивать у тех, кто это писал. Про интересы ЦСКА и других клубов нам ничего не известно.
Визеу уже почти подписал контракт с одним из бразильских топ-клубов. А когда появился «Ахмат», он изъявил желание перейти к нам, он выбрал нас. Футболист ещё не реализовал себя, мы в него верим. Один из наших тренеров встретился с Визеу. К тому же Фелипе дружит с Раванелли — игроком нашей команды», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Гендиректор «Ахмата»: для кого Кубок хотят делать более значимым? Для первых шести команд?
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