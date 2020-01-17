Моуринью прокомментировал интерес «Тоттенхэма» к Зе Луишу

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал интерес клуба к экс-форварду «Спартака» Зе Луишу, выступающему за «Порту».

«Льоренте, Пёнтек и Зе Луиш — это три имени из тридцати. Многие имена звучат, и большинство из них вбрасываются окружением игроков, агентами, людьми, которые хотят, чтобы имена футболистов звучали на рынке. Нужен ли нам нападающий? Да, если это возможно. Но это должен быть игрок, способный принести нам пользу. Сейчас у нас есть игроки группы атаки, и они очень хороши: Сон, Лукас, Ламела, Ло Чельсо, Деле Алли.

Конечно, они очень хороши, но мы скучаем по Кейну. Если подписание нового игрока в атаку будет возможным, мы сделаем всё возможное. Это нелегко, но мы пытаемся подписать новых игроков", — приводит слова Моуринью Football.London.