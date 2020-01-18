Гендиректор «Ахмата»: контракт Глушакова? Сейчас нужно исправлять позицию клуба

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о ситуации с контрактами полузащитников Дениса Глушакова и Олега Иванова, нападающих Магомеда Митришева и Абубакара Кадырова, а также других игроков команды.
«Будем разговаривать в мае. Мы знаем их пожелания, они — наши. Всё обсудим. Сейчас надо говорить не о контрактах, а исправлять ситуацию, в которой оказались. Я говорю о позиции клуба в турнирной таблице. Каждый должен приложить максимум усилий для того, чтобы исправить эту ситуацию и быть на том месте, которое мы заслуживаем», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
После 19 туров «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны прямого вылета грозненскую команду отделяет одно очко.
- 18 января 2020
-
08:30
-
07:10
-
04:27
-
04:10
-
03:25
-
03:03
-
02:40
-
02:24
-
01:53
-
01:27
-
00:53
-
00:49
-
00:22
- 17 января 2020
-
23:57
-
23:55
-
23:33
-
23:18
-
23:08
-
23:00
-
22:48
-
22:43
-
22:13
-
22:05
-
22:04
-
21:54
-
21:43
-
21:23
-
21:23
-
21:15
-
21:02
-
20:45
-
20:42
-
20:26
-
20:09
-
19:59