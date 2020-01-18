Гендиректор «Ахмата»: контракт Глушакова? Сейчас нужно исправлять позицию клуба

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о ситуации с контрактами полузащитников Дениса Глушакова и Олега Иванова, нападающих Магомеда Митришева и Абубакара Кадырова, а также других игроков команды.

«Будем разговаривать в мае. Мы знаем их пожелания, они — наши. Всё обсудим. Сейчас надо говорить не о контрактах, а исправлять ситуацию, в которой оказались. Я говорю о позиции клуба в турнирной таблице. Каждый должен приложить максимум усилий для того, чтобы исправить эту ситуацию и быть на том месте, которое мы заслуживаем», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

После 19 туров «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны прямого вылета грозненскую команду отделяет одно очко.