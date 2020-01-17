Гончаренко — о трансфере Шкурина: для ЦСКА это очень хорошая сделка

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал подписание клубом белорусского форварда Ильи Шкурина.

«На протяжении стольких вот сезонов, наверное, было желание, чтобы к нам в команду пришёл белорус, учитывая, что столько тренеров в нашем штабе. Но это не было самоцелью. Многие думают, что эта инициатива исходила от меня или от Ермаковича. Нет, это из нашего клуба пришло: „Просьба оценить вариант покупки, переговорить с людьми, которые знают его хорошо“. Это нам буквально за два дня удалось.

Считаю, это очень хорошая сделка. Илья достаточно устойчивый, он агрессивен, постоянно открывается вперёд — то, чего нам во многих матчах где-то не хватало. У нас очень большая нагрузка выпала на Чалова. Может быть, какая-то пауза будет у Чалова, чтобы он мог отдохнуть и с новыми силами подходить к следующим матчам.

Надеемся, что он нам поможет. По первым тренировкам он производит очень приятное впечатление. И те качества, которые нам нужны, в его лице у нас появились. Но это всё наши рассуждения, это тренировки. Надеемся, в официальных матчах он будет приносить нам пользу", — сказал Гончаренко в интервью YouTube-каналу ЦСКА.