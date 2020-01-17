«Интер» объявил о приобретении Янга у «Манчестер Юнайтед»
Защитник Эшли Янг официально стал игроком миланского «Интера». Итальянский клуб на своём сайте объявил о приобретении 34-летнего англичанина у «Манчестер Юнайтед».
Чёрно-синие заключили с Янгом контракт до 30 июня 2020 года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. По информации СМИ, трансфер обошёлся «Интеру» в € 1,5 млн.
Эшли выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года. Ранее защитник играл в «Астон Вилле» и «Уотфорде». В нынешней кампании Янг забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Напомним, минувшим летом «Интер» приобрёл у «Манчестер Юнайтед» нападающего Ромелу Лукаку, а также взял в аренду другого форварда «красных дьяволов» — Алексиса Санчеса.
Сульшер — об уходе Янга: у него появилась возможность, и мы должны были сказать Эшли «да»
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