Украинец Сикорский прокомментировал разрыв контракта с клубом из-за поездки в Россию

Экс-игрок украинского клуба «Агробизнес» Игорь Сикорский прокомментировал разрыв контракта с клубом из-за поездки в Россию.
«Я действительно ездил в Питер на четыре дня по приглашению родственников. Честно говоря, даже предположить не мог, во что мне это выльется. Если бы знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть контракт, то, понятно, об этой поездке и не задумывался бы.
Действительно, это вызвало шок. С другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной? Или, например, Усик провёл бой в России, но по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ.
Всё понимаю и согласен с любым решением клуба из Волочиска. Принимаю его таким, какое есть", — цитирует Сикорского Sportarena.com.
- 17 января 2020
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