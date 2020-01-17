Владелец «Ливерпуля»: после необычного разговора с Клоппом понял, что он подходит клубу

Владелец «Ливерпуля» Майк Гордон рассказал о решении в 2015 году назначить Юргена Клоппа главным тренером команды.

«Позвонил Юргену, и у нас состоялся необычный разговор. К тому времени, когда повесил трубку, мне уже стало ясно, что он правильный человек для клуба. Мы договорились о встрече в Нью-Йорке. Она состоялась поздно вечером, на следующий день мы провели длительное обсуждение. Всё прошло очень просто. Это идеальный выбор.

У него математический склад ума. Я проработал инвестором 30 лет, разговаривал с одними из лучших управленцев в мире, и Юрген находится на одном уровне с ними. Если бы не тренировал футбольную команду, он мог бы руководить компанией из рейтинга крупнейших организаций мира", — цитирует Гордона Sports Illustrated.