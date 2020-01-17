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«Аль-Садд» под руководством Хави выиграл Кубок Катара

«Аль-Садд» под руководством Хави выиграл Кубок Катара
Футбол / Прочие турниры 0

«Аль-Садд», который возглавляет бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Хави, стал победителем Кубка Катара. В финале турнира «Аль-Садд» со счётом 4:0 обыграл «Аль-Духаиль».

Хави возглавил «Аль-Садд» в конце мая 2019 года. Ранее испанец в течение четырёх лет представлял клуб в качестве профессионального футболиста.

В чемпионате Катара «Аль-Садд» занимает третье место. В 11 матчах подопечные Хави набрали 21 очко, одержав 7 побед.

Напомним, на прошлой неделе руководство «Барселоны» предложило Хави сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера команды, но 39-летний специалист отказался возглавить сине-гранатовых. В итоге новым наставником каталонцев стал Кике Сетьен, ранее работавший в «Бетисе».

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