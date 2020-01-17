Сетьен — игрокам «Барселоны»: мы можем выиграть всё в этом сезоне
В пятницу, 17 января, новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен пригласил игроков команды на ужин в один из ресторанов столицы Каталонии. Cuatro опубликовал некоторые подробности мероприятия.
Так, согласно информации источника, выступая перед подопечными, наставник сине-гранатовых сказал, что они «невероятная команда», которая «может выиграть всё в этом сезоне». Во время ужина слово брали и футболисты. Энрике Сетьен доволен, что мероприятие посетили все игроки команды, за исключением травмированных Усмана Дембеле и Луиса Суареса, и что все прибыли вовремя. 61-летний специалист и его ассистенты покинули ресторан последними.
Напомним, на тренерском мостике «Барселоны» Сетьен сменил Эрнесто Вальверде.
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