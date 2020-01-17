Янг: «МЮ» дал мне шанс играть с легендами и работать с величайшим тренером в истории

Защитник Эшли Янг, ставший в это зимнее трансферное окно игроком миланского «Интера», обратился к «Манчестер Юнайтед» и болельщикам «красных дьяволов».

«Клубу: ты дал мне возможность играть с легендами, выигрывать трофеи, работать под руководством величайшего тренера в истории и быть капитаном команды. Спасибо, что позволил мне стать частью твоей истории на восемь с половиной лет.

Болельщикам: я работал изо всех сил каждый раз, когда выходил на поле в футболке «Манчестер Юнайтед». Спасибо, что поддерживали меня во время спадов и подъёмов. Я уезжаю как один из вас. Скоро увидимся», — написал Янг на свой странице в «Твиттере».

Эшли выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года. В составе «красных дьяволов» 34-летний защитник — чемпион АПЛ, обладатель Кубка и Суперкубка Англии, а также Кубка английской лиги и Лиги Европы.