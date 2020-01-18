Клопп: странно: противостоишь МЮ, а они всегда обороняются

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 23-го английской Премьер-лиги, в котором мерсисайдцы принимают «Манчестер Юнайтед», раскритиковал стиль игры команды Уле-Гуннара Сульшера, упрекнув их в излишней заточенности на обороне.
«Это странно, когда ты противостоишь такой классной команде, как «Манчестер Юнайтед», а она играет так, как играет. Не знаю, говорил ли я, что они всегда обороняются, но, наверное, говорил. Это правда. Так было и с «Тоттенхэмом» на прошлой неделе. Не сказать, что они только контратаковали, но это главное, что они делали.
В победной для нас игре со «шпорами» (1:0), мы владели мячом 80 процентов времени, и это не есть нормально. Если люди видят в этом критику, мне это не изменить», — приводит слова Клоппа Daily Mail.
Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», который пройдёт на стадионе «Энфилд», состоится завтра, 19 января. Начало встречи – 19:30 мск.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает первое место, набрав в 21 матче 61 очко. «Манчестер Юнайтед» (34) – 5-е.
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