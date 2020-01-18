Гончаренко: Караев пока производит приятное впечатление

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение «армейцев» пригласить на первый тренировочный сбор 24-летнего нападающего клуба ПФЛ «КАМАЗ» Давида Караева.

«Караев произвёл приятное впечатление по тем видео, по которым мы смотрели. Решили посмотреть на него вживую, для того, чтобы оценить его возможности. У него немного другие качества, если сравнивать его со Шкуриным. Караев больше работает спиной, между линиями, разворачивается с мячом, отыгрывается.



Но посмотрим ещё, все-таки это пока первые впечатления, они могут быть пока обманчивы, потому что, когда ты вливаешься в коллектив полноценно, тогда тебя можно оценить. Самое важное, после игр в конце сбора у тренерского штаба будет лучшая оценка игры Караева и того же Шкурина», — сказал Гончаренко в интервью официальному YouTube-каналу ПФК ЦСКА.



Караев выступает за «КАМАЗ» с лета 2018 года, а ранее защищал цвета армавирского «Торпедо», ростовского СКА, «Химок» и других команд. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 16 матчах Профессиональной футбольной лиги, в которых записал на свой счёт 11 голов, а также получил 3 жёлтые карточки. По версии Transfermarkt.de его трансферная стоимость составляет € 275 тыс.