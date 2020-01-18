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«Бенфика» в гостях обыграла «Спортинг». Злобин остался в запасе

«Бенфика» в гостях обыграла «Спортинг». Злобин остался в запасе
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 17-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» принимал «Бенфику». Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт в этом матче был открыт лишь в конце 2-го тайма. Спустя 6 минут после выхода на замену отличился 26-летний португальский полузащитник Рафаэл Силва. На 9-й минуте добавленного времени он же оформил дубль, тем самым установив окончательный счёт в этой встрече.

22-летний российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин остался в запасе на этот матч.

«Бенфика», одержав 14-ю победу подряд, уверенно лидирует в чемпионате Португалии с 48 очками. «Спортинг» (29) располагается на 4-м месте.

В стартовом матче 17-го тура «Брага» на выезде обыграл «Порту» — 2:1.

Португалия - Примейра. 17-й тур
18 января 2020, суббота. 00:15 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон
0:1 Силва – 80'   0:2 Силва – 90+9'
Португалия - Примейра. 17-й тур
17 января 2020, пятница. 22:00 МСК
Порту
Порту
Окончен
1 : 2
Брага
Брага
0:1 Франсержио – 5'   1:1 Тикиньо – 58'   1:2 Паулинью – 75'
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