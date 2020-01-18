«Бенфика» в гостях обыграла «Спортинг». Злобин остался в запасе
В матче 17-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» принимал «Бенфику». Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Счёт в этом матче был открыт лишь в конце 2-го тайма. Спустя 6 минут после выхода на замену отличился 26-летний португальский полузащитник Рафаэл Силва. На 9-й минуте добавленного времени он же оформил дубль, тем самым установив окончательный счёт в этой встрече.
22-летний российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин остался в запасе на этот матч.
«Бенфика», одержав 14-ю победу подряд, уверенно лидирует в чемпионате Португалии с 48 очками. «Спортинг» (29) располагается на 4-м месте.
В стартовом матче 17-го тура «Брага» на выезде обыграл «Порту» — 2:1.
Португалия - Примейра. 17-й тур
18 января 2020, суббота. 00:15 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон
0:1 Силва – 80' 0:2 Силва – 90+9'
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