«Бенфика» в гостях обыграла «Спортинг». Злобин остался в запасе

В матче 17-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» принимал «Бенфику». Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт в этом матче был открыт лишь в конце 2-го тайма. Спустя 6 минут после выхода на замену отличился 26-летний португальский полузащитник Рафаэл Силва. На 9-й минуте добавленного времени он же оформил дубль, тем самым установив окончательный счёт в этой встрече.

22-летний российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин остался в запасе на этот матч.

«Бенфика», одержав 14-ю победу подряд, уверенно лидирует в чемпионате Португалии с 48 очками. «Спортинг» (29) располагается на 4-м месте.

В стартовом матче 17-го тура «Брага» на выезде обыграл «Порту» — 2:1.