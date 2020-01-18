Бэйл по решению тренерского штаба не попал в заявку «Реала» на игру с «Севильей»

«Реал Мадрид» определился с заявкой на матч 20-го тура чемпионата Испании с «Севильей», который пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

По решению тренерского штаба в списке из 19 игроков не оказалось Гарета Бэйла, который недавно восстановился от травмы. Ранее сообщалось, что 30-летний валлиец полностью восстановился от недавно полученного повреждения и уже тренируется в общей группе.

Полностью заявка на игру выглядит следующим образом:

Куртуа, Ареола, Альтубе, Карвахаль, Милитао, Варан, Начо Фернандес, Марсело, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Бензема, Васкес, Йович, Диас, Винисиус, Родриго.

Мадридский «Реал», набрав 40 очков в 19 турах, занимает второе место в чемпионате Испании. «Севилья» (35) располагается на четвёртом месте.