«Монако» расторг контракт с Налдо
Клуб французской Лиги 1 «Монако» расторг контракт с 38-летним бразильским защитником Налдо по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт монегасков.
«Мы хотели бы поблагодарить Налдо за его профессионализм и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — сообщается в заявлении «Монако».
Действующий контракт с бразильцем был рассчитан до 30 июня 2020 года.
Налдо перешёл в «Монако» из немецкого «Шальке-04» зимой 2019 года, когда французская команда шла на предпоследнем месте в чемпионате Франции. В нынешнем сезоне он ни разу не появлялся на поле. В прошлом сезоне он принял участие в 9 играх и не отметился результативными действиями, но получил 2 красных карточки.
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