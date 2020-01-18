«Монако» расторг контракт с Налдо

Клуб французской Лиги 1 «Монако» расторг контракт с 38-летним бразильским защитником Налдо по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт монегасков.

«Мы хотели бы поблагодарить Налдо за его профессионализм и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — сообщается в заявлении «Монако».

Действующий контракт с бразильцем был рассчитан до 30 июня 2020 года.

Налдо перешёл в «Монако» из немецкого «Шальке-04» зимой 2019 года, когда французская команда шла на предпоследнем месте в чемпионате Франции. В нынешнем сезоне он ни разу не появлялся на поле. В прошлом сезоне он принял участие в 9 играх и не отметился результативными действиями, но получил 2 красных карточки.