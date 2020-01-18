«Валенсия» присоединилась к гонке за Сусо

Испанская «Валенсия» составит конкуренцию «Роме», «Хетафе» и «Атлетико Мадрид» за нападающего «Милана» Сусо, утверждает испанское издание Marca.
Из-за перехода на схему 4-2-2, 26-летний испанец лишился места в стартовом составе, а его невыразительное выступление в этом сезоне вызывает ярость у поклонников «Милана». Так, например, после выхода на замену в последнем матче в 1/8 финала Кубка Италии со «СПАЛом» (3:0) он подвергся свисту с трибун.
По информации издания, Сусо сам попросил руководство «Милана» о трансфере. Клуб заинтересован в расставании с нападающим, так как сможет инвестировать деньги от его продажи на усиление проблемных позиций.
Ранее сообщалось, что россонери вели переговоры с «Ромой» по поводу обмена Сусо на Дженгиза Ундера.
В текущем сезоне 26-летний испанец Сусо, чья трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, составляет € 30 млн, провёл за «Милан» 17 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.
- 18 января 2020
-
04:27
-
04:10
-
03:25
-
03:03
-
02:40
-
02:24
-
01:53
-
01:27
-
00:53
-
00:49
-
00:22
- 17 января 2020
-
23:57
-
23:55
-
23:33
-
23:18
-
23:08
-
23:00
-
22:48
-
22:43
-
22:13
-
22:05
-
22:04
-
21:54
-
21:43
-
21:23
-
21:23
-
21:15
-
21:02
-
20:45
-
20:42
-
20:26
-
20:09
-
19:59
-
19:55
-
19:46