«Валенсия» присоединилась к гонке за Сусо

Испанская «Валенсия» составит конкуренцию «Роме», «Хетафе» и «Атлетико Мадрид» за нападающего «Милана» Сусо, утверждает испанское издание Marca.

Из-за перехода на схему 4-2-2, 26-летний испанец лишился места в стартовом составе, а его невыразительное выступление в этом сезоне вызывает ярость у поклонников «Милана». Так, например, после выхода на замену в последнем матче в 1/8 финала Кубка Италии со «СПАЛом» (3:0) он подвергся свисту с трибун.



По информации издания, Сусо сам попросил руководство «Милана» о трансфере. Клуб заинтересован в расставании с нападающим, так как сможет инвестировать деньги от его продажи на усиление проблемных позиций.

Ранее сообщалось, что россонери вели переговоры с «Ромой» по поводу обмена Сусо на Дженгиза Ундера.

В текущем сезоне 26-летний испанец Сусо, чья трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, составляет € 30 млн, провёл за «Милан» 17 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.