Гвардиола: если «Манчестер Сити» не уволит меня, то я никуда не уйду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение относительно своего будущего и подчеркнул, что покинет клуб только при условии его увольнения руководством.
«Я говорил много раз, если «Манчестер Сити» не уволит меня, то я никуда не уйду. На 100 процентов я собираюсь остаться здесь в следующем сезоне и не потому, что мы выиграли две последние игры или играли лучше последние несколько месяцев. Мне нравится работать с игроками, и даже если всё идет плохо и мы не попадём в Лигу чемпионов, я не уйду.
«Для менеджера всегда есть хорошие и плохие моменты, вы не можете выигрывать всё время. Но всё зависит от того, что мы можем сделать дальше и как мы можем улучшить свою игру», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Контракт Гвардиолы рассчитан до июня 2021 года. Его зарплата, по версии СМИ, составляет € 23,5 млн в год.
В матче 23-го тура «Манчестер Сити» на «Этихаде» примет «Кристал Пэлас». Встреча состоится сегодня, 18 января, и начнётся в 18:00 мск.
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