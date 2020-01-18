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Гомес отказался заявлять в полицию на Стерлинга после стычки в сборной Англии

Гомес отказался заявлять в полицию на Стерлинга после стычки в сборной Англии
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес отказался заявлять в полицию об инциденте с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом, сообщает Daily Mail.

Напомним, в ноябре прошлого года между Стерлингом и Гомесом возник конфликт в расположении национальной команды Англии, в результате которого защитник «Ливерпуля» получил царапину на лице.
Футбольная ассоциация Англии серьёзно отнеслась к этому инциденту и спросила у Гомеса, не хочет ли он заявить в полицию на Стерлинга. Однако защитник «Ливерпуля» отказался это делать и принял извинения Стерлинга.

Сообщается, что стычка между Стерлингом и Гомесом стала последствием конфликта, произошедшего во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором победу одержал «Ливерпуль» (3:1).

За этот инцидент Стерлинг был отстранён от участия в матче сборной Англии с Черногорией в 9-м туре отборочного этапа чемпионата Европы—2020.

Гомес тренируется с царапиной на лице после стычки со Стерлингом. Фото
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