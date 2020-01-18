Гвардиола: находясь так далеко от «Ливерпуля» в таблице, нам не интересно, что они делают

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» рассказал о планах на оставшуюся часть сезона.



«Встреча с „Ливерпулем“? Сейчас мы сосредоточены на матче с „Кристал Пэлас“. Во вторник нас ждёт встреча с „Шеффилд Юнайтед“, и, находясь так далеко от „Ливерпуля“ в турнирной таблице, нам не интересно смотреть, что они делают. Лучше сосредоточиться на том, что мы можем улучшить в своей игре в оставшейся части сезона, а не только в АПЛ. Мы далеко, потому что „Ливерпуль“ невозможно остановить. Они выиграли 21 матч из 22, поэтому могут лидировать во всех лигах мира, а не только в АПЛ», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».



«Манчестер Сити» набрал 47 очков в 22 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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