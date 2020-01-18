Гончаренко: у Овчинникова уже нечего взвешивать — там ни воды, ни жира не осталось

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что в идеальной физической форме на сборы явился голкипер Игорь Акинфеев. Также в шутку наставник «армейцев» рассказал, как за собой следит его ассистент Сергей Овчинников.

«Конечно, Игорь Акинфеев приехал на сборы в оптимальной форме. Это понятно. И, конечно, Иванович (отчество Овчинникова. — Прим. „Чемпионата“). Для него святое — каждый день взвешиваться. Там уже нечего взвешивать — там ни воды, ни жира не осталось, только кофе, и больше ничего нет, а он всё взвешивается и взвешивается», — сказал Гончаренко в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает 4-е место. После 19 туров в активе «армейцев» 34 очка.