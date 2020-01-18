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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» способен обыграть «Ливерпуль»

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» способен обыграть «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Мы должны очень хорошо выступить. Ранее мы добивались положительных результатов в матчах с „Манчестер Сити“ и „ПСЖ“, оглядываясь на которые можем с уверенностью сказать: „Да, мы способны на это“. Мы уже дважды сыграли вничью с „Ливерпулем“ на „Олд Траффорд“, но были близки к победе. Чтобы одержать победу на „Энфилде“, нам нужно достичь нового уровня. Это будет непросто, но мы должны идти туда с уверенностью в собственных силах. Мы должны продемонстрировать собственный авторитет в игре и делать всё что можем», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 19 января, на стадионе «Энфилд».

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