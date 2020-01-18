Клопп: «Ливерпулю» не удастся достичь уровня доминирования «МЮ» Фергюсона в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» высказался о разнице между командами.
«Не думаю, что нам удастся достичь уровня доминирования „Манчестер Юнайтед“ Фергюсона в английской Премьер-лиге. Теперь более вероятно, что другие команды будут бороться за высокие места из-за финансовой мощи. Такие изменения в составах команд, которые видим сейчас, означают, что доминирование, которое раньше было у „Манчестер Юнайтед“, маловероятно», — приводит слова Клоппа Goal.com.
Матч 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 19 января. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд». В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ливерпуль», набрав в 21 матче 61 очко, занимает первое место, «Манчестер Юнайтед» (34) — пятое.
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