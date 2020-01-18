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Президент «Боки Хуниорс» — о возможном уходе игрока в «Барсу»: найдём виновных и накажем

Президент «Боки Хуниорс» — о возможном уходе игрока в «Барсу»: найдём виновных и накажем
Футбол / Испания 0

Новый президент аргентинской «Боки Хуниорс» Хорхе Амор Амеаль раскритиковал работу клуба из-за того, что летом клуб на правах свободного агента может покинуть защитник Сантьяго Рамос Минго. Ожидается, что 18-летний футболист уйдёт бесплатно и подпишет контракт с «Барселоной».

«Сложно поверить, что он станет свободным агентом через шесть месяцев. Мы будем искать, кто ответствен за эту ситуацию внутри клуба и за его пределами. Такие моменты нельзя упускать из виду. Должен быть кто-то, кто не заключил с ним новый контракт. Никто не отправится просто так в Испанию на переговоры с „Барселоной“. Мы будем тщательно разбираться в этом вопросе. Создадим специальную комиссию и накажем виновных», — приводит слова Амеаля ilposticipo.it.

«Бока Хуниорс» назначила нового наставника. Он приводил клуб к победе в Кубке Либертадорес
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