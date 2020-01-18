Защитник «ПСЖ» Курзава согласовал контракт с «Арсеналом»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает France Football.



По информации источника, 27-летний футболист согласовал контракт с лондонским «Арсеналом», рассчитанный на 5 лет. Напомним, соглашение защитника с «ПСЖ» истекает летом, поэтому Курзава может перейти в другой клуб на правах свободного агента. Отмечается, что в переходе защитника заинтересован главный тренер Микель Артета.



Ранее стало известно, что Курзава отказался от перехода в миланский «Интер».



Курзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года, а ранее играл за «Монако», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне защитник в 10 матчах французской Лиги 1 получил 2 жёлтые карточки.

«Арсенал» хочет подписать защитника «ПСЖ» Курзава