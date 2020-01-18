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Исламхан проводит первую тренировку с «Зенитом»

Исламхан проводит первую тренировку с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан проводит первую тренировку вместе с «Зенитом», сообщает пресс-служба петербургского клуба. Напомним, накануне Исламхан прибыл в «Зенит» на просмотр.

Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».

Исламхан начинал карьеру в 2011 году в составе «Тараза», после чего перебрался в «Кубань». За российский клуб хавбек не провёл ни одного матча, а в 2013 году играл на правах аренды за «Астану». С 2014 года Бауыржан защищал цвета «Кайрата», который покинул в конце прошлого года по истечении контракта. В сборную Казахстана вызывается с 2012 года.

В минувшем розыгрыше казахстанской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 22 матчах, в которых отметился 7 голами (3 – с пенальти) и получил 2 жёлтые карточки.

Исламхан прибыл на просмотр в «Зенит»
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